بفيديو من الكواليس: آيتن عامر آخر ضيوف "أبلة فاهيتا"

أطلقت الفنانة الشابة آيتن عامر مقطعا مصورا من كواليس مسرح برنامج "أبلة فاهيتا" حاولت فيه تقليد طريقتها في الكلام، للشكوى من الأجواء الساخنة داخل المسرح، وظهر في الخلفية عدد كبير من جمهور البرنامج حولوا الملص الدعائي لمروحة ورقية للتقليل من الحر.

آيتن نشرت المقطع عبر حسابها بموقع إنستقرام، وأكدت أنها صورت الحلقة الأخيرة من البرنامج، وطلبت من الجمهور انتظارها، وقالت: #يهدة_الحر استنونى فى آخر حلقة فى الدوبلكس قريب مع #أبلة_فاهيتا ، وأعادت نشر المقطع مجددا عبر صفحتها الشخصية بموقع الفيس بوك، والمثير أن جمهور إنستقرام رحب بالمشاركة، بينما حذرها جمهور الفيس من مشاركة أبلة فاهيتا نظرا لتلميحاتها الخادشة للحياء.

آيتن التى فقدت فرصة الظهور في سباق دراما رمضان بعد تأجيل عرض مسلسلها الوحيد"شقة فيصل" شاركت جمهورها أيضا "زينة رمضان" وقالت أنها ستبدأ تعليقها بمساعدة زوجها عز!!

شاهدوا المقطع وأخبرونا هل نجحت آيتن عامر في تقليد أبلة فاهيتا؟