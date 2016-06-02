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غدا.. بدء الاحتفالات برحلة العائلة المقدسة بمحافظة المنيا

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غدا.. بدء الاحتفالات برحلة العائلة المقدسة بمحافظة المنيا غدا.. بدء الاحتفالات برحلة العائلة المقدسة بمحافظة المنيا
تبدأ الاحتفالات بمولد السيدة العذراء "رحلة العائلة المقدسة للمنيا "، غدا الخميس، بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، وتستمر لمدة أسبوع، وتعد تلك الاحتفالات ملتقى بين المسلمين والمسيحيين فى صورة يراها العالم أجمع تؤكد على الروابط التاريخية بين عنصرى الأمة.

وتأتى الاحتفالات فى وقت عصيب تمر به محافظة المنيا بعد حادث"الكرم " الذى حاول البعض من أعداء هذا الوطن أن يروجوا للفتنه والوقيعة بين المسلمين والمسيحيين.

ورغم كل ذلك فقد أعلن آلاف من أبناء المنيا والمحافظات المجاورة المشاركة فى الاحتفالات.

ومن جانبه أعلن اللواء طارق نصر محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الاحتفالات، والتى تستمر حتى 9 يونيو، وأصدر المحافظ توجيهات بإلغاء كافة الإجازات والراحات للقائمين على الاحتفالية بمركز سمالوط، للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين والزائرين .


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