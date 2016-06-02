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الكويت تكشف تفاصيل جديدة فى قضية "الشذوذ الجنسى" وعدد المتهمين المصريين

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الكويت تكشف تفاصيل جديدة فى قضية "الشذوذ الجنسى" وعدد المتهمين المصريين الكويت تكشف تفاصيل جديدة فى قضية "الشذوذ الجنسى" وعدد المتهمين المصريين
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية، أن الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة كثفت تحرياتها لضبط وملاحقـــة كل من خالط المصابيــن بمرض المناعة المكتسبة الخمسة أشخاص الذين تم ضبطهم يمارسون أعمالاً منافية للآداب أخيرًا حيث تم التعرف على ثمانية أشخاص من مختلف الجنسيات يمارسون نفس الأعمال وتم ضبطهم جميعًا بالإضافة إلى التعرف على صاحب الشركة الذى استقدمهم للبلاد.

وأوضحت الداخلية الكويتية فى بيان صحفى أن الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة ضبطت 4 مصريين اعترف عليهم المدعو محمد الضبع محمود، مصرى الجنسية، الذى تم ضبطه أخيرًا وهو مصاب بأحد الأمراض السارية ويمارس أعمالاً منافية للآداب حيث حضروا إلى البلاد بكارت زيارة على إحدى الشركات لصاحبها وهو (سعد راشد سعد).

وأضافت أن صاحب الشركة قام بتشغيلهم فى هذه المهنة مقابل نسبة من المبالغ المالية حيث اتضح أن فترة إقامتهم فى البلاد منتهية، وبالتحقيق معهم أقروا بأنهم حضروا إلى البلاد لممارسة هذه الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وأن الكفيل على علم بذلك ويأخذ نسبة على كل عملية وأنهم يمارسونها بصفة دورية يوميًا.

وذكرت أن هؤلاء الأشخاص أقروا بأنهم اختلطوا مع المدعو الضبع، وغيره من الأشخاص مشيرة إلى أنه جارٍ إحالتهم لجهة الاختصاص لفحصهم وبيان مدى إصابتهم بالمرض بالإضافة إلى استدعاء وضبط كل من اتصل معهم أو مارس الرذيلة من خلال اعترافاتهم أو من خلال الاتصالات فيما بينهم أو الرجوع إلى الكاميرات الموجودة داخل الشقة المخصصة لممارسة هذه الأعمال المنافية للآداب.

وأوضحت أن المدعو محمود الضبع قد اعترف كذلك أنه تردد على أحد المعاهد الصحية لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع بعض العاملين فيه مقابل مبالغ مالية.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الاجراء القانونى بالدخول إلى المعهد للتفتيش على العاملين به حيث قام 4 أشخاص بالهروب وتم ضبط 4 فلبينيين وهم فى حالة تشبه بالنساء.

- الداخلية الكويتية تقبض على 11 فى شبكة شذوذ جنسى متورط بها مصريون
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مصر 365

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