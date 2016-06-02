ارتفاع ضحايا الهجوم على فندق فى مقديشو إلى 15 قتيلا

قالت الشرطة إن عدد القتلى فى هجوم لحركة الشباب بسيارة ملغومة، وإطلاق رصاص على فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأربعاء ارتفع إلى 15 شخصا بينهم عضوان بالبرلمان.

وقال ضابط الشرطة الميجور إبراهيم حسن لرويترز "توفى العضوان محمود محمد وعبد الله جماك فى الفندق. إنهما يقيمان فيه. وجرى إنقاذ العديد من الناس بينهم أعضاء بالبرلمان. العملية (الإنقاذ) على وشك الانتهاء الآن. وحتى الآن فإن عدد القتلى لدينا هو 15 والمصابين 20."

كانت الشرطة قالت فى وقت سابق إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا فى الهجوم، وقال صحفى لرويترز بموقع الهجوم وسكان إنهم لا يزالوا يسمعون إطلاق نار بشكل متقطع.

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