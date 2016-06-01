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تقرير - يانج أفريكانز يحدد ' مليار شلن ' لبيع نجمه للأهلي أو الزمالك

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تقرير - يانج أفريكانز يحدد ' مليار شلن ' لبيع نجمه للأهلي أو الزمالك تقرير - يانج أفريكانز يحدد ' مليار شلن ' لبيع نجمه للأهلي أو الزمالك

حدد مسؤولو نادي يانج أفريكانز مبلغ مليار شلن تنزاني ما يقترب من نصف مليون دولار للاستغناء عن مهاجمه دونالد نجوما.

وأكد تقرير عبر صحيفة (دايلي نيوز) التنزانية وجود رغبة من الأهلي والزمالك في ضم صاحب الـ17 هدفا هذا الموسم من يانج أفريكانز.

وقال جيري مورو مدير العلاقات العامة لفريق يانج أفريكانز: "مازلنا نريد الإبقاء على نجوما في صفوف الفريق. نحن بحاجة للاعبين مميزين مثله للحفاظ على التفوق الذي حدث الموسم الماضي".

وأضاف "لكن هذا لا يعني أننا أغلقنا الباب أمام احترافه للأندية التي ترغب في التعاقد معه، نحن في عصر احتراف ولابد من القيام بذلك في سوق الاحتراف".

وتابع مورو "لا يمكن أن أتجاهل عرضا بقيمة مليار شلن إذا وصلني بشكل رسمي.. لأننا بحاجة إلى بعض المال".

وسجل نجوما هدف تعادل يانج أفريكانز أمام الأهلي في إياب دور الـ16 خلال المباراة التي خطفها المارد الأحمر في الوقت بدل الضائع برأسية عبد الله السعيد.

وأكدت صحيفة (دايلي نيوز) رغبة الأهلي في التعاقد مع نجوما خلال الصيف المقبل ليجاور ماليك إيفونا وجون أنطوي.

كما ذكرت أن الزمالك يهتم أيضا بخدمات اللاعب صاحب الـ26 عاما.

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