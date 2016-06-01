فاطمة حسام تمنحك إطلالة دافئة مع Amulette de Cartier

نسلّط الضوء مجدداً على إحدى قطع مجموعة "أميوليت دي كارتييه" Amulette de Cartier وهو العقد المزيّن بخشب الثعبان البني Snakewood. ومن بين التصاميم الناعمة واللافتة في هذه المجموعة أردنا أن نتعرّف أكثر على هذه القطعة المميّزة والعصرية، فكان لنا حوار مع السيدة فاطمة حسام إحدى المؤثرات في مجموعة "أميوليت دي كارتييه".

ماذا يعني بالنسبة إليك لون الحجر الذي تمثلينه؟

خشبت الثعبان (Snakewood) هو من الأحجار المفضّلة بالنسبة إلي، خصوصاً أنني أميل إلى ألوان النيود وتدرجات البني. كما أن هذا الحجر يعكس مفهوم التفاؤل الذي أتّبعه في حياتي.

ماذا تعني لك المجوهرات بشكل عام؟

المجوهرات هي وسيلة أعبّر بها عن نفسي. فالمجوهرات البسيطة والناعمة تدلّ على امرأة بسيطة، في حين تلك التي تختار الألوان والتصاميم اللافتة تكون صاحبة شخصية جريئة. فـ المجوهرات تخبر الكثير عن شخصية من تتزيّن بها.

ماذا تخبريننا عن علاقتك بمجموعة Amulette؟

شخصياً تعجبني كثيراً هذه المجموعة لأنها فريدة ومختلفة. لا تعجبني الأشياء المبالغ بتنفيذها، إلا أن مجموعة "أميوليت" مميّزة جداً بطريقة فتحتها وإغلاقها. كما أنها تحمل معان يمكن لأي شخص أن يرتبط بها.

ما هي القطعة الأحب إلى قلبك في هذه المجموعة؟

عقد "أميوليت". أملك العقد الطويل، بحيث انني حين أضع الفولار يبقى ظاهراً. وهو تصميم ناعم وساحر في الوقت نفسه، يلفت أنظار الجميع.

ما أكثر ما يعجبك في علامة "كارتييه"؟

علامة "كارتييه" هي علامة مميّزة جداً. تعكس الجمال بكثير من الرقيّ. وإن التزيّن بأي قطعة من توقيع هذه العلامة يجعلك تشعرين بالثقة والسعادة.

ما هي قطعة المجوهرات التي لا يمكنك الاستغناء عنها؟

الخاتم الرفيع. إذ لا أحب أن تبقى يداي خاليتين من أي قطعة مجوهرات، ولكن في الوقت نفسه لا أحب المبالغة.

ما هو الحجر المفضل بالنسبة إليك؟

في الحقيقة، ليس هناك حجر معيّن. فأنا أعشق الأحجار بمختلف ألوانها.

ما هي نصيحتك في عالم الموضة والمجوهرات لمتابعاتك؟

أودّ أن أقول لكل فتاة أنه بإمكانها أن تواكب صيحات الموضة الحديثة بكثير من البساطة والاحتشام. فالأناقة ليست بحاجة إلى إبراز الجسم إنما إلى اختيار الأزياء المناسبة لك. كما أن الملابس والإكسسوارات هي وسيلة تعبّر من خلالها الفتاة عن شخصيتها لذا أنصحها بأن تحقّق ذلك بكثير من الثقة.