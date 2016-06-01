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كرة يد - الأهلي يبدأ التدعيم باستعادة إسلام حسن

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كرة يد - الأهلي يبدأ التدعيم باستعادة إسلام حسن كرة يد - الأهلي يبدأ التدعيم باستعادة إسلام حسن

بدأ الأهلي خطوات تدعيمه للفريق الأول لكرة اليد بضم صانع الألعاب إسلام حسن نجم منتخب بتوقيعه على عقود لمدة أربعة مواسم.

وخرج إسلام حسن من ناشئين الأهلي للاحتراف في الدوري التونسي مع الإفريقي ثم الانتقال للغرافة القطري، وشارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وقال مروان هشام عضو مجلس إدارة الأهلي: "إسلام حسن وقع على عقود لمدة أربعة مواسم ويمثل إضافة قوية نحو بناء فريق قوي وقادر على المنافسة في كل البطولات".

وخسر الأهلي الموسم الماضي كل البطولات التي شارك فيها، وسقط أمام الزمالك الذي سيطر على أربعة ألقاب من إجمالي خمسة شارك فيها في أربع مباريات على مدار العام.

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