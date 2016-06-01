انطلاق فعاليات لقاء "تحديات الأمن القومى المصرى" بجنوب سيناء

انطلقت مساء اليوم، فعاليات اللقاء الحوارى، حول "التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى" والذى تنظمة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء.

يعقد اللقاء تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير وزارة الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور اللواء محمد عبد الفتاح غباشي، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن وأمين الإعلام.

وتدور فعاليات اللقاء حول التحديات التي تواجه الأمن القومي المصرى داخليا، وكذلك التحديات العربية والدولية، واستعرض غباشي أهمية موقع محافظة جنوب سيناء محليا وإقيميا ودوليا، مستشهدا بذكر مدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء ثلاث مرات فى القرآن الكريم.

وأكد، خلال اللقاء، أن مصر حباها الله بموقع استراتيجي من حيث حدود مصر داخل القارة الأفريقية وسيناء داخل القارة الآسيوية وأوربا قريبة لموقع مصر الجغرافي أقيم اللقاء بمشاركة 250 شابًا وفتاة من أبناء جنوب سيناء.

حضر اللقاء علي أنور الشناوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبد الفتاح خليفة وكيل مديرية الشباب، والدكتور أحمد السهم من وزارة الشباب والرياضة فتحي أبو خلبة، مدير إدارة الخدمات الشبابية بالمديرية.

- بالصور.. الانتهاء من تجهيز استراحات مراقبى لجان الثانوية العامة بجنوب سيناء

>

>