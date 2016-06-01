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الجيش يقيم موائد الرحمـن ومنافذ سلع غذائية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد‎

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الجيش يقيم موائد الرحمـن ومنافذ سلع غذائية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد‎ الجيش يقيم موائد الرحمـن ومنافذ سلع غذائية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد‎

1 يونيو 2016 | 10:05 مساءً

الجيش يقيم موائد الرحمن

تقيم القوات المسلحة ،موائد رحمن لإفطار الصائمين ومنافذ متنقلة لعرض السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة في الوادي الجديد .
> صرح بذلك اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد ،وقال أن القوات المسلحة ستقيم مائدة رحمن بمدينة “موط” طوال شهر رمضان الكريم، حرصًا منها على المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين​ ​.
> وأضاف عشماوي ، أن القوات المسلحة دفعت بمنافذ يباع من خلالها لحوم ودواجن وياميش رمضان وسلع غذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.
> وأشار الي انه تم الدفع بمنافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة في عدد من القرى بمركز “الداخلة” في قرى غرب “الموهوب” ومدينة “موط ” , كما جابت أمس الثلاثاء هذه المنافذ قرى “المعصرة وأسمنت والشيخ والى” ، فضلا عن تواجد منافذ بمركزي “الخارجة وباريس ” وجاري الدفع بمنافذ مماثلة للفرافرة .
> حيث أن المنافذ المتنقلة تتناوب على جميع القرى باستمرار لضمان استفادة جميع المواطنين منها، خاصة في القرى الفقيرة والنائية​ ​.

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2016-06-01

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