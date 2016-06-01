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تجهيز 4 غرف لاستقبال حالات الاحتباس الحراري وضربات الشمس بالوادي الجديد‎

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تجهيز 4 غرف لاستقبال حالات الاحتباس الحراري وضربات الشمس بالوادي الجديد‎ تجهيز 4 غرف لاستقبال حالات الاحتباس الحراري وضربات الشمس بالوادي الجديد‎


> أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، عن تجهيز 4 غرف لاستقبال حالات الاحتباس الحراري وضربات الشمس.

حيث صرح الدكتور محمد السيد موسى  وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بأنه تم تجهيز غرفتين بأجهزة تكييف هواء داخل مستشفي الخارجة العام، لإستقبال حالات ضربات الشمس والإحتباس الحراري، استعداداً لإرتفاع درجات الحرارة المتوقعة في فصل الصيف .
> وأضاف محمد السيد  أنه جاري تجهيز غرفتين بمستشفي الحميات بعد الانتهاء من شراء جهازي تكييف هواء خلال الفترة القليلة المقبلة، تمهيداً لاستقبال هذه الحالات بالمستشفي .

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