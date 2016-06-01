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النيابة تحقق فى سرقة محلين بنادى الشمس على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء"

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النيابة تحقق فى سرقة محلين بنادى الشمس على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء" النيابة تحقق فى سرقة محلين بنادى الشمس على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء"
تباشر نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة التحقيق مع العاملين بنادى الشمس الرياضى"الشيفت الليلى" لكشف غموض حادث سرقة أموال ومحتويات محلين بالسوق التجارى داخل النادى، فجر اليوم الأربعاء.

وكان قسم شرطة النزهة تلقى، صباح اليوم، بلاغا من مسئولى نادى الشمس أفادوا فيه بسرقة محتويات محلين بالسوق التجارى داخل لنادى إضافة إلى سرقة أموال منهما ، فتحرر المحضر رقم 7504 لسنة 2016.

وبالانتقال كشفت المعاينة الأولية أن الجناة استخدموا نفس طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء" للنجمين أحمد مظهر وعادل إمام حيث فتحا ثقبين فى سقفى المحليين ونزلا إليهما واستوليا على المحتويات، وفرا هاربين .


>- على طريقة لصوص لكن ظرفاء .. سرقة "محلين" بنادى الشمس
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