ضبط 760 علبة سجائر مهربة من الجمارك بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم بالتنسيق مع قطاعات التموين والتجارة الداخلية بأسوان اليوم من ضبط حوالى 760 علبة سجائر مهربة من الجمارك فى حملة على الأسواق بدائرة مركز إدفو بأسوان.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بضبط 400 علبة سجائر خاصة بالسوق الحرة بمحل المدعو "محمد.م" - 54 سنة - وضبط 360 علبة سجائر خاصة بالسوق الحرة بمحل المدعو "أشرف.ح " 33 سنة.

تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 7752 و7759 لسنة 2016 جنح إدفو وجارٍ عرض الواقعة على النيابة المختصة للتصرف.

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