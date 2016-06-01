غدا… محاكمه 3 من حركة 6 إبريل بتهمة التظاهر بدون تصريح

تنظر غدا الخميس محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم غيابيآ بالسجن المؤبد فى القضية المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح والتجمهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وأسامه ياسين وامانة سر احمد صبحي.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين من 6 إبريل غيابيا بالسجن المؤبد فتقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم

> ووجهت النيابة للمتهمين إنشاء وإدارة شبكة إتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام وإذاعة بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.