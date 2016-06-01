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الأوقاف: صندوق "تحيا مصر" وعاء للزكاة ونناشد المواطنين التبرع فى رمضان

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الأوقاف: صندوق "تحيا مصر" وعاء للزكاة ونناشد المواطنين التبرع فى رمضان الأوقاف: صندوق "تحيا مصر" وعاء للزكاة ونناشد المواطنين التبرع فى رمضان
أكد الشيخ صبرى عبادة، مستشار وزير الأوقاف، أن التبرع بزكاة المال لصندوق تحيا جائز فى مرحلة إعادة بناء مصر الحديثة، لافتاً إلى أن التبرع فى هذه الحالة يكون لبناء هذا الوطن، وأن صندوق "تحيا مصر" بمثابة وعاء للزكاة.

وناشد الشيخ صبرى عبادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، مقدمة برنامج مساء القاهرة، المواطنين تقديم زكاتهم وصدقاتهم لصالح صندوق تحيا مصر فى رمضان.

وكانت قد ناشدت الإعلامية أميرة بهى الدين، مؤسسة حملة مليار جنيه لصندوق تحيا مصر، الشعب المصرى بوضع زكاة ماله فى صندوق "تحيا مصر"، لافتة إلى أن الحملة هدفها جمع التبرعات لصالح صندوق تحيا مصر.

وطالبت الإعلامية أميرة بهى الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، مقدمة برنامج مساء القاهرة، رجال الأعمال والفنانين المشاركة فى الحملة، قائلة: "أناشد الفنانين ودار الأوبرا بإقامة حفلات يخصص دخلها لصندوق تحيا مصر".

وأوضحت الإعلامية أميرة بهى الدين، مؤسسة حملة جمع مليار جنيه لدعم صندوق "تحيا مصر"، أن هناك أشكالا كثيرة ومتنوعة من الدعم المصرى للصندوق، مشددة على المصريين بالاستمرار فى دعم صندوق تحيا مصر.

صندوق تحيا مصر: مليار جنيه لاستكمال المرحلة الثانية والثالثة بمشروع الأسمرات.. طارق الخبيرى: ندرس توفير فرش للوحدات السكنية بمدينة تحيا مصر.. ويؤكد: جار رفع كفاءة عدد 4445 منزل بعدد 126 قرية

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مصر 365

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