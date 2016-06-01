أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء المجرى: مصر بها فرص بلا حدود.. ونجاح اقتصادها فى مصلحة المجر

Google+ Print
رئيس الوزراء المجرى: مصر بها فرص بلا حدود.. ونجاح اقتصادها فى مصلحة المجر رئيس الوزراء المجرى: مصر بها فرص بلا حدود.. ونجاح اقتصادها فى مصلحة المجر
قال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، إن المجريين لم يكونوا أبدا إمبرياليين، ولكن المجر ضحية الاقتصاد الغريب الذى تم تطبيقه فى بلادهم، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والقيام بنشاط اقتصادى يرحب به من قبل المحليين.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى المجرى، أنهم رأوا اليوم أن أمام تغير تاريخى، والآن تتم تغييرات لا يستطيع تصورها بالمفهوم المجرى والأوروبى، وهناك فرص اقتصادية بلا حدود فى مصر، لافتاً إلى أن التجربة المصرية تتبع سياسة التخلص من الاستيراد، وتريد المصرية بناء مقدراتها الخاصة بها.

وأشار أوربان، إلى أن أوروبا ومن ضمنها المجر، لها مصلحة فى النجاح الاقتصادى لمصر، ومن الكارثى التفكير بأنه ماذا سيحدث لو ينجح الشعب المصرى فى تدعيم الاقتصاد، مردفا:" نحتاج إلى نجاحكم كلقمة خبز، ونجاح مصر مصلحة مباشرة لدولة المجر".


>- الرئيس السيسي: حققنا نمو بمعدل 4.2% ونستهدف تحقيق 6% العام المقبل
>

- السيسي: طريقنا محفوف بالتحديات وقادرون على تحقيق رؤية "مصر 2030"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر