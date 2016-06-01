رئيس الوزراء المجرى: مصر بها فرص بلا حدود.. ونجاح اقتصادها فى مصلحة المجر

قال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، إن المجريين لم يكونوا أبدا إمبرياليين، ولكن المجر ضحية الاقتصاد الغريب الذى تم تطبيقه فى بلادهم، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والقيام بنشاط اقتصادى يرحب به من قبل المحليين.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى المجرى، أنهم رأوا اليوم أن مصر أمام تغير تاريخى، والآن تتم تغييرات لا يستطيع تصورها بالمفهوم المجرى والأوروبى، وهناك فرص اقتصادية بلا حدود فى مصر، لافتاً إلى أن التجربة المصرية تتبع سياسة التخلص من الاستيراد، وتريد الحكومة المصرية بناء مقدراتها الخاصة بها.

وأشار أوربان، إلى أن أوروبا ومن ضمنها المجر، لها مصلحة فى النجاح الاقتصادى لمصر، ومن الكارثى التفكير بأنه ماذا سيحدث لو ينجح الشعب المصرى فى تدعيم الاقتصاد، مردفا:" نحتاج إلى نجاحكم كلقمة خبز، ونجاح اقتصاد مصر مصلحة مباشرة لدولة المجر".

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