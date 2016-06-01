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وزير القوى العاملة يتابع نقل جثمان عامل مصرى قتله صديقه بالكويت

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وزير القوى العاملة يتابع نقل جثمان عامل مصرى قتله صديقه بالكويت وزير القوى العاملة يتابع نقل جثمان عامل مصرى قتله صديقه بالكويت
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا، اليوم الأربعاء، من المستشار العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالكويت، يفيد بوفاة مصرى، إثر مشاجرة مع صديقه - مصرى الجنسية - وهروبه إلى ، وجارى استخراج شهادة الوفاة، واستكمال إجراءات شحن جثمان المتوفى لبلدته.

وأوضح المستشار العمالى جمال سيد أحمد فى تقريره، أنه فى السابعة من صباح اليوم بمنطقه خيطان بمحافظة الفروانية بالكويت، وعلى إثر مشاجرة على خلاف قديم بين أيمن دسوقى، مصرى الجنسية، من قرية بنى هلال مركز القوصية بمحافظة أسيوط، طعن المدعو ضاحى خميس ضاحى خميس، بسكين من الظهرأدت لوفاته.

وأشار إلى أن القتيل من قرية السراهنة بنفس مركز الجانى، وهو من مواليد 3 مايو 1995، وتمكن الجانى من الهرب إلى مصر على الطائرة التى غادرت من مطار الكويت الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأصدر "سعفان"، توجيهاته للمستشار العمالى بمتابعة سير إجراءات نقل حثمان الموطن المصرى القتيل إلى مصر، وبالتعاون مع القنصلية، ومتابعة تحقيقات النيابة، فضلا عن متابعة مستحقاته لدى صاحب العمل وحقوقه مع الضمان الاجتماعى عند ورود المستندات الخاصة به من القسم القنصلى.

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