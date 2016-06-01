معرض الصين: استثمارات بــ230 مليون دولار بقناة السويس ضمن مبادرة الطريق

اختتمت اليوم فى العاصمة الصينية بكين الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولى لتجارة الخدمات، تحت عنوان "القمة العالمية لتجارة الخدمات"، بمشاركة 3740 شركة وما يقرب من 30 ألف رجل أعمال من 126 دولة.

وأكد الجانب الخاص بمبادرة الحزام والطريق، أنه يوجد مشاريع ضخمة مع الجانب المصرى، ومن ضمنها قناة السويس الجديدة، حيث يغطى المشروع مساحة 6 كليو متر مع فترة بناء 10 أعوام، ويبلغ مجموع الاستثمارات 230 مليون دولار أمريكى،بمشاركة 100 شركة رئيسية، وتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل، كما إن اعمال الاستيراد والتصدير بين الصين ومصر وصلت عام 2015 إلى 12.9 مليار دولار أمريكى.

وركز المعرض هذا العام على 6 مجالات مختلفة فى العلوم والتكنولوجيا، الانترنت، المعلومات، التعليم والثقافة، المالية ، التجارة والسياحة والصحة، وأطلق 122 نشاط جديد، وفى ظل ضعف الانتعاش الاقتصادى العالمى وتراجع تجارة السلع، كما تناول المشاركون كيفية تحول تجارة الخدمات الى قوة هامة فى تعزيز النمو الاقتصادى العالمى، ومحرك جديد فى رفع مستوى التحول الاقتصادى فى الصين، وتعزيز الاصلاحات للجانب الهيكلى للعرض.

ونمت تجارة الخدمات فى الصين خلال الفترة من 2010- 2015 بنسبة 14.5% سنويا مرتين متوسط معدل النمو فى العالم، وفى عام 2015 نمت تجارة الخدمات فى الصين إلى 713 مليار دولار، بنسبة 14.6%، وتحتل المرتبة الثانية عالميا فى مجال خدمات الاستيراد والتصدير.

وقال وى كه رئيس رابطة التجارة الصينية – البريطانية فى الصين، أن مبادرة " الحزام والطريق"، تشمل أكثر من 60 بلدا ومنطقة، تنطوى على 4 قارات وتغطى 60 % من سكان العالم ، وتمثل أكثر من 30 % من الناتج المحلى الاجمالى العالمى، ورغبة المؤسسات الناضجة البريطانية فى قطاع الخدمات المالية فى المشاركة فى هذه الإستراتيجية يشكل وضعا جديدا فى قطاع الخدمات.



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