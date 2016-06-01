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"النمنم" ونبيلة مكرم يشاركان فى الاحتفال بعيد دخول المسيح مصر

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"النمنم" ونبيلة مكرم يشاركان فى الاحتفال بعيد دخول المسيح مصر "النمنم" ونبيلة مكرم يشاركان فى الاحتفال بعيد دخول المسيح مصر
بدأ منذ قليل الاحتفال الوطنى السنوى بدخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض بكنيسة المغارة والشهيدين سرجيوس وواخس بمصر القديمة، وذلك بحضور الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوى.

يشارك فى الاحتفالية عدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة والوزراء والسفراء والساسة، ورجال الإعلام والأدب والفنانين ولفيف من الحضور، على رأسهم حلمى النمنم وزير الثقافة ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالإضافة إلى وفد عسكرى.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر، هاربة من هيرودس الملك الذي كان يحكم فلسطين آنذاك، وجاءوا لمصر عن طريق العريش، ومن ثم انطلقوا إلى أديرة صعيد مصر.


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