سرقة 500 دولار من طبيب أردنى وإلقاؤه من الطابق الخامس بالقاهرة

قال ذوو طبيب أردنى مقيم فى مصر إن نجلهم "محمد المصرى" تمت سرقته من قبل 3 لصوص فى القاهرة، وإلقاؤه من الطابق الخامس للتخلص منه بغية عدم افتضاح أمرهم، موضحين أن سائق تاكسى من القاهرة اعتاد الركوب معه طالبه بمساعدته لأن والدته فى حالة صحية سيئة وتحتضر.

وأكدوا لموقع "سرايا" الأردنى أن الطبيب توجه من شقته الكائنة فى مدينة 6 أكتوبر رفقة السائق المصرى لإنقاذ والدته، موضحين أن السائق اتفق مع 3 أشخاص على الاستيلاء على الأموال التى كانت بحوزته ظنا منهم أن بحوزته أموال كبيرة.

وبحسب الموقع قام الشبان بمعاونة سائق التاكسى بإجبار الطبيب الأردنى على الصعود إلى الطابق الخامس بعيدا عن أعين الناس وقاموا بتفتيشه وعثروا على 500 دولار كان قد حصل عليها من حوالة مالية من الأردن قبل الحادثة بساعتين، وبعد أن سلبوا أمواله قاموا بلا شفقة وبلا رحمة بإلقائه من الطابق الخامس بغية التخلص منه كى لا ينفضح أمرهم وفروا هاربين معتقدين أنه فارق الحياة.

وأوضح ذوو الطبيب الأردنى أنه اعتاد على علاج كبار السن من المصريين الفقراء بالمجان، وتوجه ذووه بمناشده للجهات الأردنية والمصرية للوقوف على ملابسات الحادث.

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