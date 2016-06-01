خبير عسكرى: امتلاك مصر لـ"ميسترال" رسالة لكل دول الجوار

قال اللواء شرين حسن، مساعد قائد القوات البحرية سابقًا، إن القوات البحرية تتحول الآن من بحرية مياه ساحلية، إلى بحرية مياه زرقاء، وذلك بعد استلام مصر لـ"ميسترال" غدًا، لافتًا إلى أن هذا هو اصطلاح بحرى بمعنى أن البحرية المصرية قادرة على أن تصل بقواتها خارج المياه الإقليمية الخاصة .

وأوضح مساعد قائد القوات البحرية سابقًا، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، مقدمة برنامج مساء القاهرة، أن امتلاك مصر لمثل هذه الإمكانيات البحرية هو التعبير برسالة لكل الدول الموجودة بالجوار، أن إمكانيات مصر العسكرية انتقلت إلى مستوى إستراتيجى أخر، مضيفًا أنه يمكن للقوات البحرية العسكرية الآن تنفيذ مهام قتالية فى الأرض.

وأضاف اللواء شرين حسن، مساعد قائد القوات البحرية سابقًا، أن حاملة المروحيات "ميسترال" ستعزز القوة العسكرية والسياسية المصرية، مشيرًا إلى أن سياسة التسليح التى تنفذها القيادة السياسية فى مصر تدعو إلى خروج مصر من شرنقة الاعتماد على اللانشات والصواريخ.

مصر تناظر القوى العظمى بعد امتلاك "ميسترال".. البحرية المصرية بالمرتبة السادسة على مستوى العالم فى عدد وحداتها بــ319 قطعة حربية.. وتتخطى إسرائيل بـ30 مركزا وفقا لتصنيفات "جلوبال فاير باور"