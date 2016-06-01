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وزير البيئة: موقف منسقة لجنة الخبراء الأفارقة فردى وليس موقف دولة

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وزير البيئة: موقف منسقة لجنة الخبراء الأفارقة فردى وليس موقف دولة وزير البيئة: موقف منسقة لجنة الخبراء الأفارقة فردى وليس موقف دولة
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن إيفون خاماتى، منسقة لجنة الخبراء الأفارقة، كينية الجنسية، ولكن لا تتحدث باسم كينيا.

وأضاف "فهمى" خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، عبر برنامجها "نهار جديد" على فضائية النهار اليوم، أن وزيرة البيئة الكينية أبدت تعجبها لما تم من قبل إيفون خاماتى، منسقة لجنة الخبراء الأفارقة، خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة التابع لبرنامج الأمم المتحدة.

وأوضح وزير البيئة، أن ما حدث من قبل "خاماتى" فى نيروبى ليس موقف دول، ولكن يدخل فى إطار الموقف الشخصى والفردى.


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