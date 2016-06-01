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أخبار اليمن.. صفقة تبادل أسرى بين الحوثيين و المقاومة الشعبية فى تعز

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أخبار اليمن.. صفقة تبادل أسرى بين الحوثيين و المقاومة الشعبية فى تعز أخبار اليمن.. صفقة تبادل أسرى بين الحوثيين و المقاومة الشعبية فى تعز
أبرمت إحدى كتائب المقاومة الشعبية فى مدينة تعز وسط اليمن، اليوم الأربعاء، صفقة لتبادل الأسرى مع الحوثيين فى المدينة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر عسكرى يمني، قوله "أطلقت كتائب القيادى السلفى فى تعز (أبو العباس)، التى تتولى إدارة الجبهة الشرقية، 19 أسيرا حوثيًا مقابل إفراج جماعة (أنصار الله) عن 16 أسيرا من مقاتلى المقاومة الشعبية فى تعز".

وذكر المصدر أن عملية تبادل الأسرى جرت اليوم بين الطرفين فى منطقة غراب شرقى تعز، من جانب آخر، استشهد طفل وأصيب 4 مدنيين بينهم طفلين إثر سقوط إحدى قذائف مليشيات جماعة الحوثى والرئيس المخلوع على عبدالله صالح على حى حوض الأشراف وسط المدينة.

وتواصل مليشيات الحوثى وصالح فى تعز خرقها للهدنة فى قصفها على الأحياء السكنية فى المدينة مخلفةً العديد من الضحايا.

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مصر 365

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