أخبار ليبيا اليوم.. تعيين العميد على الأحرش رئيسا لجهاز حرس المنشآت النفطية

ركزت أخبار ليبيا، اليوم، على تعيين المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق العميد على الأحرش رئيسا لجهاز حرس المنشآت النفطية، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم دعوة مارتن كوبلر الأطراف الليبية لدحر تنظيم داعش الإرهابى.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم إصدار المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية قرارًا اليوم الثلاثاء، بتعيين العميد على حسين الأحرش، رئيسًا لجهاز حرس المنشآت النفطية.

وذكر القرار - الذى صدر اليوم - أن تعيين الأحرش جاء بناءً على مذكرة وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق مهدى البرغثى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن آمر القطاع الحدودى فى أجدابيا عضو الغرفة العسكرية المشكّلة من قبل المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، العقيد بشير بوضفيرة، أن قرار تعيين رئيس لجهاز حرس المنشآت النفطية يهدف إلى توحيد قيادة جهاز الحرس، الذى كان يعانى ازدواجية نتيجة الانقسامات الموجودة فى البلاد.

ووفق القرار الذى صدر عن المجلس الرئاسى اليوم، فإن إبراهيم الجضران سيحتفظ بموقعه السابق، كآمر لفرع جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، بينما يتولى الأحرش رئاسة الجهاز.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، كافة الأطراف الليبية إلى توحيد صفوفها لدحر تنظيم داعش الارهابى.

جاء ذلك فى تصريح للمبعوث الأممى إلى ليبيا عقب لقائه الثلاثاء بباريس مع وزير الخارجية الفرنسى، جون مارك ايرولت، لبحث تتطورات الأوضاع فى الأراضى الليبية.

وشدد كوبلر، على ضرورة أن تخوض القوى الليبية معركة موحدة ضد داعش، الذى يعد العدو رقم واحد، داعيا كل الأطراف فى الشرق والغرب الليبى إلى توحيد جهودها لتشكيل جيش مشترك تحت قيادة عامة موحدة، مؤكدا الحاجة لسد الفراغ السياسى والعسكرى وإستعادة سلطة الدولة فى ليبيا.

ومن جانبه، دعا وزير خارجية فرنسا، جون مارك ايرولت، إلى ضرورة تشكيل جيش وطنى ليبي، ووحدة قيادته العسكرية لمكافحة داعش بعد أن سيطر التنظيم على مدينة "سرت" الواقعة على مسافة 400 كم شرق طرابلس.

وشدد الجانبان، على دعم المجتمع الدولى لحكومة الوفاق الوطنى لفايز السراج، مشيرين إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الجهد يتعين بذله.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التى تباشر مهامها منذ شهرين فى طرابلس، تواجه صعوبة فى استعادة الاستقرار فى البلاد بسبب الانقسامات الداخلية وسيطرة داعش على بعض المناطق الليبية.

- المجلس الرئاسى الليبى يعين العميد على الأحرش رئيسًا لحرس المنشآت النفطية

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