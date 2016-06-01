أخبار ليبيا.. مقتل وإصابة 70 مدنيا جراء الاشتباكات خلال شهر مايو الماضى

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، عن مقتل 24 وإصابة 46 مواطنا خلال مايو الماضى، جراء الأعمال العدائية فى جميع أرجاء ليبيا.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ، فى تقرير لها اليوم الأربعاء ، أن من ضمن الضحايا إصابة 7 أطفال ومصرع 5 ، ومقتل 12 رجلا وإصابة 10 آخرين و4 نساء لقين حتفهن و3 أصبن بجروح ، كما لقى شخص بالغ حتفه فى حين أصيب 28 شخصا آخرين بجروح .

وأضاف التقرير ، أن أغلبية القتلى والجرحى جراء القصف بمدافع الهاون والمدفعية وغيرها من الأسلحة غير المباشرة فيما تمثل السبب الرئيسى التالى فى مخلفات الحرب من المتفجرات ويأتى بعد ذلك الطلقات النارية والقصف الجوي.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة، للدعم فى تقريرها 14 قتيلا و37 حالة إصابة بجروح فى بنغازي، و6 قتلى و3 حالات إصابة بجروح فى وادى زمزم، و4 قتلى فى طرابلس و6 حالات إصابة بجروح فى طرابلس.