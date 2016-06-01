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رئيس المركز المصرى للدراسات الكردية :أرحب بعودة حزب البعث للصف الوطنى

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رئيس المركز المصرى للدراسات الكردية :أرحب بعودة حزب البعث للصف الوطنى رئيس المركز المصرى للدراسات الكردية :أرحب بعودة حزب البعث للصف الوطنى
قال رجائى فايد رئيس المركز المصرى للدراسات الكردية، إنه كانت توجد جماعات مسلحة بالعراق قبل عام 2003 مثل ميلشيات حزب البعث ومليشيات كردية متعاونة مع النظام مثل ميلشيات صلاح الدين، وكان الأكراد يسخرون منها، بالإضافة الى قوات البيشمركة الكردية التى كانت معارضة للنظام.

وأضاف "فايد" خلال ندوة حزب التجمع حول "الفلوجة تستصرخ الضمير العربى" لمناقشة وقفة أبناء الأمة العربية فى دعم وإسناد العراق، أن فيلق بدر أسس فى إيران عام 1982 ، وبعد سقوط النظام أصبحت الميليشيات أقوى من الجيش العراقى وقوات الأمن بكثير لأنها أسست على أسس طائفية، فالجيش كان يعتمد على التجنيد الأجبارى إبان حكم صدام حسين ، والآن أصبح بتفويض من الطائفة التى يتبع لها الجندى مما جعل الولاء للطائفة.

وتابع "فايد" ان مدة 13 عاما تكفى لاجتثاث البعث، مرحبا بعودته للصف الوطنى، وبأى مبادرات وطنية تهدف لتوحيد الصف ولابد من الابتعاد عن التخوين والتخويف.


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