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بالصور .. نواب المنيا يلتقون الأنبا مكاريوس وسيدة المنيا بمقر المطرانية

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صورة تجمع الأنبا مكاريوس وسيدة المنيا مع السادة النواب

صورة تجمع الأنبا مكاريوس وسيدة المنيا مع السادة النواب

التقى اليوم الأربعاء نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص بالسادة نواب مجلس الشعب بدار مطرانية المنيا حيث أعلنوا عن تأييدهم للأنبا مكاريوس على ضرورة تطبيق القانون وضبط وردع الجناة وقد قدموا إعتذارهم للسيدة سعاد ثابت حيث أكدوا لها رفضهم لما حدث لها.

و وقع جميعهم (16 نائباً) على بيان مشترك تضمن رفضهم وإستنكارهم للحادث وتأكيدهم على الوحدة الوطنية وإحترام دولة المؤسسات والقانون ومناشدة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بإصلاح ما تم إتلافه بجانب مطالبة مؤسسة الأزهر الشريف بتجديد الخطاب الدينى خاصة الصعيد مع ضرورة ضبط النفس فى التصريحات الإعلامية منعاً للفتن ونشر الأكاذيب وأخيرا تشكيل لجنة من نواب المنيا لمتابعة الأحداث على أن يتم تفويض نائب أو أكثر فى إعطاء التصريحات الخاصة بالحدث تجنباً للفتن.
> تعود احداث فتنة الكرم إلى نشر إشاعة بوجود علاقة عاطفية بين سيدة مسلمة الديانة وشاب مسيحى الديانة مما أدى إلى أعمال عنف أسفرت عن حرق 7 منازل وتعرية السيدة سعاد ثابت من ملابسها.
> وقد ألقت الجهات الامنية القبض على بعض المتهمين ومازالت الواقعة تحت قيد التحقيق.


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