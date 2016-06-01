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تأجيل محاكمة 503 متهمين بأحداث عنف ديرمواس عقب فض "رابعة" إلى 8 يونيو

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تأجيل محاكمة 503 متهمين بأحداث عنف ديرمواس عقب فض "رابعة" إلى 8 يونيو تأجيل محاكمة 503 متهمين بأحداث عنف ديرمواس عقب فض "رابعة" إلى 8 يونيو
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم، محاكمة 503 من عناصر الإخوان فى أحداث اقتحام مبنى النيابة العامة، ومبنى السنترال، وقسم شرطة ديرمواس عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى جلسة 8 من الشهر الجارى فى 3 قضايا.

وتضم القضية الأولى 299 متهما باقتحام قسم شرطة ديرمواس، والقضية الثانية تتعلق باقتحام وحرق مبنى النيابة العامة بمركز ديرمواس متهم فيها 85 متهما، فيما تتعلق القضية الثالثة باقتحام وحرق مبنى سنترال ديرمواس الحكومى والمتهم فيه 119 متهما، من أنصار الإخوان حسب ما جاء فى قرار الإحالة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء العسكرى خلال شهر مايو الماضى، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وأنهم اشتركوا فيما بينهم على تخريب منشآت عامة وقضائية وشرطية إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة ، والدعوة إلى التظاهر ضد مؤسسات الجيش والشرطة.


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