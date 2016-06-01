ضبط ثلاثة هاربين من أحكام بالسجن المؤبد بأسوان

تمكن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم، من ضبط ثلاثة هاربين من أحكام بالسجن المؤبد في قضايا مختلفة.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا بضبط المحكوم عليه "حسين. ر" المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في جناية مخدرات بالسجن المؤبد، وضبط المحكوم عليه "فتحي. ب" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في جناية سلاح بالسجن المؤبد وضبط المحكوم عليه "محمد . م" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في جناية قتل عمد بالسجن المؤبد.

تمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارٍ إحالتهم للنيابة المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.

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