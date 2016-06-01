نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في ضبط المتهمين في واقعة إشعال النيران بمقر مبنى نيابة الهرم.

وكان وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار قد وجه بتشكيل فريق بحث، لتحديد هوية المتورطين فى واقعة إشعال النيران بمقر مبنى نيابة الهرم وضبطهم، حيث أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعو بلال ع.م “خراط” مقيم بدائرة قسم الهرم والمدعو ناصر أ.ع “عاطل” مقيم بالفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، قامت الأجهزة الأمنية بالجيزة بنشر عدد من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة بمحال إقامتهما والأماكن التى يترددا عليها، حيث تمكنت إحداها من ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم (د ع 4672)، وبحوزتهما عدد من الهواتف المحمولة.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ