صورة – حجازي لـ في الجول: أتمنى اللحاق بمواجهة تنزانيا.. ولكن

"أتمنى اللحاق بمواجهة تنزانيا" هكذا تحدث أحمد حجازي مدافع منتخب مصر والأهلي بعد الإصابة التي تعرض لها في مران الفراعنة يوم الأربعاء.

ويحل منتخب مصر ضيفا على تنزانيا في الرابع من شهر يونيو الجاري لملاقاته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وتعرض حجازي للإصابة في مران المنتخب بشد في العضلة الخلفية خرج على إثره منه ولم يستطع إكماله للنهاية.

وتحدث حجازي لـFilGoal.com قائلا:"سأذهب حاليا رفقة طبيب المنتخب من أجل إجراء آشعة على قدمي لتحديد مدى الإصابة".

وأكمل"أتمنى اللحاق بمواجهة تنزانيا وإن كانت الآشعة هي من ستحدد موقفي من المشاركة

في المباراة من عدمها".

وكان حجازي قد غاب في الفترة الأخيرة عن الأهلي بسبب إصابته في العضلة الخلفية أيضا.