أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة – حجازي لـ في الجول: أتمنى اللحاق بمواجهة تنزانيا.. ولكن

Google+ Print
صورة – حجازي لـ في الجول: أتمنى اللحاق بمواجهة تنزانيا.. ولكن صورة – حجازي لـ في الجول: أتمنى اللحاق بمواجهة تنزانيا.. ولكن

"أتمنى اللحاق بمواجهة تنزانيا" هكذا تحدث أحمد حجازي مدافع منتخب مصر والأهلي بعد الإصابة التي تعرض لها في مران الفراعنة يوم الأربعاء.

ويحل منتخب مصر ضيفا على تنزانيا في الرابع من شهر يونيو الجاري لملاقاته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وتعرض حجازي للإصابة في مران بشد في العضلة الخلفية خرج على إثره منه ولم يستطع إكماله للنهاية.

وتحدث حجازي لـFilGoal.com قائلا:"سأذهب حاليا رفقة طبيب المنتخب من أجل إجراء آشعة على قدمي لتحديد مدى الإصابة".

وأكمل"أتمنى اللحاق بمواجهة تنزانيا وإن كانت الآشعة هي من ستحدد موقفي من المشاركة

في المباراة من عدمها".

وكان حجازي قد غاب في الفترة الأخيرة عن الأهلي بسبب إصابته في العضلة الخلفية أيضا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر