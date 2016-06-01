سماتا يحذر: مصر أكبر مواجهاتنا.. علينا استغلالها جيدا

حذر التنزاني مبوانا علي سماتا مهاجم جنك البلجيكي منتخب بلاده من صعوبة مباراة مصر في مواجهة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد سماتا نجم مازيمبي السابق للانضمام لمعسكر تنزانيا يوم الخميس بعد مشاركته مع جنك البلجيكي ومساعدته على التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقال سماتا عبر إذاعة (EFM) المحلية: "علينا أن نعلم أننا نواجه منافس قوي، مصر فريق عظيم وهم هنا من أجل نتيجة جيدة ولهذا لن تكون موقعة سهلة".

"لابد أن نبذل أقصى ما لدينا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، هذه أكبر مبارياتنا ومصممون على تقديم مباراة كبيرة، وآمل في تحقيق ذلك".

ويحتاج الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي ليحافظ على موقع مصر في التصنيف الأول قبل قرعة تصفيات المونديال، رغم أن حتى الخسارة من تنزانيا بهدفين نظيفين تضمن التأهل لأمم إفريقيا 2017 بالجابون.

ويبقى أمل تنزانيا الوحيد هو الفوز على مصر بفارق ثلاثة أهداف بالإضافة لإسقاط نيجيريا في الجولة الأخيرة.