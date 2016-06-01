5 نصائح للوقاية من أمراض القلب.. خفض الوزن والإقلاع عن التدخين أهمها

أكد الدكتور حسام صلاح الدين الجندى - أستاذ أمراض القلب بلندن، خلال مؤتمر "كارديو ألكس" المنعقد حاليا بالإسكندرية - أنه يمكن الوقاية من أمراض القلب.

وقال الدكتور حسام صلاح إن هناك عدة خطوات للوقاية من أمراض القلب، ولكن لابد من تعريف المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، موضحا أن مواطنى الشرق الأوسط معرضون للإصابة بأمراض القلب فى المراحل المبكرة من العمر، مقارنة بباقى الدول لأسباب وراثية ولانتشار التدخين والتلوث البيئى.

وأشار إلى أنه بعد تعريف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب يتم اختيار المجموعات التى يكون فيها نسبة الإصابة بالجلطة أكثر من 20% قبل الإصابة بـ10 سنوات، موضحا أن هذه المجموعات يجب تخفيض نسبة الكولسترول بأقصى ما يمكن عن طريق استخدام الأدوية القادرة على ذلك، وكذلك من الممكن استخدام مضادات الصفائح الدموية وإخضاعهم لفحوصات تشخيصية مثل القسطرة التشخيصية أو الأشعة التليفزيونية بالمجهود.

وقال الدكتور حسام إنه للوقاية من أمراض القلب اتبع الخطوات التالية:

>أولا: الامتناع عن التدخين وإصدار قوانين تمنع التدخين وتجرمه فى الأماكن العامة، موضحا أنه فى إنجلترا واسكتلندا كانتا تعانى من نسبة مرتفعة من أمراض القلب، وبعد صدور قانون تجريم التدخين فى الأماكن العامة هناك لوحظ انخفاض ملحوظ فى أعداد جلطات القلب القاتلة وغير القاتلة.

ثانيا: خفض الوزن عن طريق اتباع النظم الصحية، وفى حالة فشلها يمكن اللجوء لأساليب جراحية فى حالات السمنة المفرطة.

ثالثا: إجراء تحاليل وفحوصات للفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مجموعات خاصة جدا من المرضى، على سبيل المثال الفئات الذين يعانون من نسبة مرتفعة من الجلطات فى العائلة فى سن صغيرة، أو السكتة القلبية المفاجئة يجب مراجعة طبيب القلب لإجراء اختبارات أكثر.

رابعا: تجنب الدهون المشبعة وتناول الخضراوات والفواكه بكثرة، بالإضافة للدخول فى برنامج رياضة بدنية متدرج.

خامسا: بعد الإصابة بالجلطة الأولى وعلاجها يجب الدخول فى برنامج تأهيلى لمنع حدوث أى جلطات أخرى، بتجنب الدهون وممارسة الرياضة وتجنب التدخين.

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