الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا ويطرأ انخفاض آخر في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية .. والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة مع تدني مدى الرؤية الافقية احيانا وتكون الرياح قوية أحيانا فوق البحر.

والبحر شديد الإضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان وتخف سرعة الرياح تدريجيا ليلا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.

حركة الرياح : غربية - شمالية غربية / 20 - 35/40 كم/ساعة على اليابسة وتكون شمالية غربية / 35 - 55 كم/ساعة فوق البحر وتتراجع سرعة الرياح تدريجيا مع اخر الليل وصباح الغد.

البحر .. مضطرب .. شديد الاضطراب .. بارتفاع من ثلاثة أقدام إلى خمسة وستة أقدام قرب الساحل ومن سبعة الى تسعة وعشرة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة العاشرة و32 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة الرابعة و 18 دقيقة مساء.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 35 26 75 25 .

> دبي 35 27 70 25 .

> الشارقة 36 25 75 20.

> عجمان 36 26 75 20.

> أم القيوين 37 25 80 20 .

> رأس الخيمة 38 24 80 15 .

> الفجيرة 45 31 70 10.

> العين 39 27 75 10 .

> ليوا 39 27 70 15 .

> الرويس 34 28 75 30 .

> السلع 34 28 75 35.

> دلما 33 29 75 40 .

> طنب الصغرى 32 29 80 45 .

> طنب الكبرى 32 29 80 45 .

> أبوموسى 33 28 80 40.

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