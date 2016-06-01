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الوادى الجديد تعلن عن تخصيص 23 مسجد للإعتكاف فى شهر رمضان

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الوادى الجديد تعلن عن تخصيص 23 مسجد للإعتكاف فى شهر رمضان الوادى الجديد تعلن عن تخصيص 23 مسجد للإعتكاف فى شهر رمضان

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، عن تخصيص 23 مسجد للأعتكاف فى رمضان  بالوادى الجديد لإ​حياء​​ ​سنه​ النبى صلى الله عليه وسلم، صرح بذلك فضيلة الشيخ صلاح فودة وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، وقال ان تم اختيار المساجد التى سيؤدى بها الإعتكاف وإبلاغ اسماء المساجد لقطاع الامن بالوادى الجديد لتكون تحت المتابعة.

وقال ان تخصيص المساجد يشمل مراكز وقرى ومدن الوادى الجديد لأداء الاعتكاف  بناء على رغبه رواد المساجد لإحياء سنة النبى صلى الله عليه وسلم  وأضاف أنه تم  إعداد خطة الندوات الدينية لشهر رمضان المعظم، متضمنة قضية دينية وقومية وإجتماعية.

واضاف أن المديرية إستعدت لإستقبال الشهر الكريم، من خلال خطة مكثفة للندوات والأمسيات الدينية، تتناول موضوعات ” آداب الصيام، فضل ليلة القدر، فضائل الشهر ونفحاته، زكاة الفطر، إنتصارات العاشر من رمضان، غزوة بدر، فتح مكة ” .

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