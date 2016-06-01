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أمين شرطة يطلق النار على 4 مواطنين في مشاجرة ببني سويف‎

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أمين شرطة يطلق النار على 4 مواطنين في مشاجرة ببني سويف‎ أمين شرطة يطلق النار على 4 مواطنين في مشاجرة ببني سويف‎

اطلاق رصاص أرشيفية

أطلق منذ قليل، أمين شرطة يدعى “عاطف م ه” 25 عامًا، يعمل بقسم التعيينات بمديرية أمن بني سويف النار من سلاحة الميري على 4 من جيرانه في مشاجرة بقرية “دموشيا” ببني سويف.

أكد مصدر مطلع لـ”أونا”، أن مستشفي بني سويف العام إستقبلت كل من ” محمد ع ع مصاب بطلق ناري في ساعدة الايمن، ونوال م خ مصابة بطلق ناري في ساعدها الايمن، أحمد م ه مصاب بطلق ناري في الرأس، وحالته خطرة، ومصطفي ش مصاب بطلق ناري”.

وأضاف المصدر، أن المشاجرة نشبت بسبب وضع تراب امام منزل أحد المصابين مما نشب علي إثرها مشادة دفعت أمين الشرطة لإطلاق النار عليهم .

المراسل : محمد شعبان

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