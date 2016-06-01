السيسي: منتدى الأعمال المصرى المجرى لا غنى عنه للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن منتدى الأعمال المصرى المجري، خطوة لا غنى عنها نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين إلى المستوى الذى نتطلع إليه، مبديًا إعجابه بالخطوات الحثيثة التى اتخذتها الحكومة المجرية على طريق الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته على هامش منتدى الأعمال المصرى المجرى، أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة المجرية بشأن الإصلاح، أسفرت عن لاحت على معدلات النمو فى أوروبا، وذلك لاعتماد الدولة على قطاع الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة المادية.

السيسى ورئيس وزراء المجر يشهدان انطلاق منتدى الأعمال المصرى المجرى

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السيسى: منتدى الأعمال المصرى المجرى فرصة حقيقة لتعزيز التعاون الاقتصادى

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