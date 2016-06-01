مميش: إيرادات القناة زادت بمقدار 592 مليون جنيه فى الربع الأول من 2016

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن ايرادات القناة خلال الربع الاول من 2016 زادات عن نفس الفترة من عام 2015 بمقدار 4ر592 مليون جنيه رغم انخفاض حجم التجارة العالمية .

وأضاف - فى تصريحات له خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء بالكويت على هامش توقيعه مذكرة تفاهم مع مؤسسة البترول الكويتية لعبور جميع سفنها من خلال قناة السويس - أن إيرادات قناة السويس زادت خلال الربع الأول من 2016 وبلغت نحو 9.964 مليار جنيه مصرى فى حين أنها سجلت خلال نفس الفترة من عام 2015 نحو 9.171 مليار جنيه مصرى بزيادة نحو 592 مليون جنيه .

وأشار الفريق مميش إلى أن عدد السفن التى عبرت قناة السويس خلال الربع الأول من العام 2016 بلغ 4178 سفينة بزيادة 111 سفينة وبنسبة زيادة 2.7% على عدد السفن العابرة لنفس الفترة من العام 2015 والبالغ عددها 4067 سفينة.

وأوضح أن الحمولة الصافية التى عبرت القناة خلال الربع الاول من 2016 بلغت 8ر238 مليون طن مقارنة بـ 238.1 مليون طن فى الربع الأول من 2015 .

كما اكد ارتفاع ايرادات القناة خلال الربع الاول من العام الحالى من العملات الأجنبية حيث بلغ إيرادات القناة نحو 1.239 مليار دولار، فى حين بلغت فى نفس الفترة من العام 2015 نحو 1.236 مليار دولار ونحو 1.125 مليار يورو فى الربع الأول من 2016 مقابل 1.099 مليار يورو فى نفس الفترة من 2015 .

ولفت إلى أن وحدة التعامل " الاس دى ار " بلغت نحو 882 مليون فى الربع الاول من 2016 مقابل 876 مليونا فى نفس الفترة من العام 2015 وذلك على الرغم من تباطؤ حركة التجارة العالمية فى الفترة الحالية.

وقال الفريق مميش إن ايرادات قناة السويس بلغت فى العام 2015 نحو 40 مليار جنيه مصرى لأول مرة فى تاريخ القناة مشيرا الى ان الحساب يكون بالجنيه المصرى وليس الدولار كون عائدات القناة تذهب الى وزارة المالية والبنك المركزى والذى يحولها الى الجنيه المصري.

وعن مدى تأثير انخفاض أسعار الوقود على حركة المرور بالقناة قال مميش: "مميزات العبور للسفن من خلال قناة السويس كثيرة أهمها عنصر الوقت، وتوفير الوقود، وتوفير استهلاك السفن، وتقليل مدة حمل البضائع القابلة للتلف، وغيرها من المميزات الأخرى التى تجعل القناة هى الممر الأوفر والأكثر أمنا، موضحا أن عبور القناة من الاراضى السعودية الى اوروبا يستغرق 12 ساعة بينما يستغرق 11 يوما عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

ولفت إلى أن قناة السويس اصبحت اكثر سهولة ويسر فى عبورها بعد شق قناة السويس الجديدة والتى بدأت تؤتى ثمارها ولم يعد هناك ساعات انتظار للسفن العابرة للقناة ضاربا المثل بجنوح السفينة البنمية قبل نحو شهرين فى القناة وتحويل مسار السفن للقناة الجديدة وعدم حدوث أى اغلاق للقناة وعبور السفن بسهولة.

وأوضح أن مشروع قناة السويس الجديدة يندرج تحت المشاريع طويلة الاجل التى يكون مردودها فى زيادة مع الوقت مشيرا الى ان ما حققته القناة من ايرادات كبيرة فى الربع الاول من 2016 وبزيادة عن نفس الفترة من العام السابق بالرغم مما تشهده التجارة العالمية من ركود وتأثير انخفاض اسعار النفط "يؤكد اننا نسير فى الطريق الصحيح".

وأشار مميش إلى أن قناة السويس تمتلك 7 شركات مختلفة تحت مظلتها، موضحا أن هيئة القناة تعمل على إدخال عدد من الشركات العالمية المعروفة فى كافة المجالات لتنويع مصادر الاستثمار فى المنطقة من خلال خطة متكاملة يتم تنفيذها منذ العمل فى المشروع العملاق.

وأضح أن الاستثمارات المختلفة فى منطقة قناة السويس متاحة لكافة الدول بشكل كبير وخاصة الدول الخليجية والعربية مشيرا الى ان منطقة قناة السويس تعتبر افضل مركز توزيع واعادة توزيع لوجستى على مستوى العالم وذلك من خلال مرور 50 الى 60 سفينة يوميا.

وقال إن مصر تعمل على تفعيل قوانين الاستثمار وتعديلها حتى تتواكب مع الاستثمار من كافة الدول سواء اجنبية او عربية مشيرا الى ان الاستثمار الناجح يبنى على تنفيذ عدة شروط اساسية وهى تكون الضمان الاول للمستثمر وسبل الجذب للاستثمارات المختلفة.

وإشار إلى أن هيئة قناة السويس بدأت فعليا فى تطوير وتعديل البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار فى المنطقة وعمليات إنشاء البنى التحتية والاساسات فى القناة ومنطقة شرق بورسعيد.

وأضاف مميش أن مصر تقف صفا واحدا ضد اى تهديد يواجه الدول العربية مؤكدا على ان الرئيس عبدالفتاح السيسى و امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح يبذلان الجهد الكبير للمحافظة على الامن والسلم فى الوطن العربى وان الفترة المقبلة ستشهد تفعيلا للاتفاقيات بين مصر والكويت فى عديد من المجالات التى تدعم اقتصاد البلدين.

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