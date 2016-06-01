الصحة تحرك دعويين قضائيتين ضد الأطباء المتهمين بختان الطفلة "ميار" بالسويس

أكد الدكتور ممدوح الهادى، مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، أن المستشفى الذى أجريت فيها عملية الختان لطفلة السويس به مخالفات كبيرة وصدر له قرار 165 لسنة 2016 بغلقه إداريا.

وقال الدكتور ممدوح الهادى، مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد، الآن بمقر المجلس القومى للسكان، إن الأطباء الذين أجروا الختان لطفلة السويس المتوفاة تم تحريك دعويين قضائيتن ضدهما وجار عرضهما على النيابة.

من جانبه أكد الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان أنه ينبغى تعديل مناهج تدريس الطب للقضاء على عادة ختان الإناث فى مصر، مشيرا إلى أن الموضوع مرهون بثقافة المجتمع ولا بد من تغييرها.

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