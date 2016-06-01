الرئيس السيسي: حققنا نمو بمعدل 4.2% ونستهدف تحقيق 6% العام المقبل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيىسى، أن مصر تلمس نتائج إيجابية للجهد المبذول خلال الجهد الماضية، فقد حقق الاقتصاد المصرى العام الماضى معدل نمو وصل لـ 4.2%، ونجحنا فى التغلب على مشكلة الطاقة، كما تراجع معدل البطالة من 13.3% فى نهاية عام 2013 إلى 12.7% بنهاية عام 2015، مع استهداف تحقيق معدل نمو 6% مع نهاية العام المالى 2017/ 2018.

وقال الرئيس السيسى، فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى المجرى، "نطمح فى تحقيق المزيد من الانجازات، ونأمل فى مساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة المصرية قد بذلت فى الفترة الأخير جهود كبيرة للنهوض بالأداء الاقتصادى وتطوير البنية التحتية، وتوفير مناخ ملائم من الاستثمار، وخاصة لتمتعها بمزايا استثمارية فضلا عما يربطها من اتفاقيات مع الاتحاد الأوربى والدول العربية والإفريقية، بما يؤهلها أن تكون لبوابة العبور لتلك الأسواق.

وأوضح أن مصر تمتلك واحدة من أهم الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجم يزيد عن 90 مليون مواطن، وعمالة تنافسية بالإضافة لكونها من أعلى الدول التى تحقق أعلى عوائد الاستثمار فى العالم، وهو الأمر الذى يجعلنا نتطلع للاستفادة من الشركات المجرية مما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة.

وتقدم بالشكر لجمعية رجال الأعمال المصريين وبيت التجارة الوطنى المجرى على تنظيم هذه الفاعلية، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع المجر، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون والعمل المشترك على الصعيد الاقتصادى فى مختلف القطاعات.

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