محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير منطقة بئر مسعود لاستقبال المصطفين

تفقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، تطوير منطقة بئر مسعود، للتأكد من سرعة سير العمل لاستقبال جميع المصطفين بها خلال موسم الصيف.

وأكد عبد الظاهر، أن الهدف من تطوير منطقة بئر مسعود، تعظيم القيمة الأثرية والتاريخية للمنطقة، وعودتها لتكون متنفسا ترفيهيا، يخدم أهل المحافظة وزائريها، وكذلك تعظيم القيمة التاريخية لصخرة البئر من خلال تصميم يحترم طبيعة المنطقة وتكونتها الطبيعية، وإحياء الشكل التراثى للبئر، وجعلها مركزا ثقافيا مفتوحا، يتم فيه تقديم جميع عروض الفنون المختلفة لتنمية المستوى الذوقى والثقافى للمواطنين.

وطالب المحافظ بالالتزام بجميع التصميمات والدراسات الفنية التى وضعها الدكتور هشام سعودى والدكتور صلاح هريدى أساتذة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية لتطوير المنطقة، وأمر المحافظ بغسل جميع الصخور الموجودة بالمنطقة ووضع صناديق القمامة للحفاظ على نظافة المكان.

وتضمنت عملية التطوير تجديد أرصفة البئر بالكامل، وأعمال إنشاء مقاعد وأماكن جلوس رخامية وعمل مدرجات فنية على غرار المسرح الرومانى، وأيضا عمل مشايات ومناطق جلوس فى المساحة بين الصخر والبحر، ووضع مظلات خشبية، مع توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين، كما شملت عملية التطوير إضاءة المنطقة بالكامل من خلال تركيب 20 عامود إضاءة جديد ذات كشافات LED الموفرة للكهرباء.

ويتم تطوير المنطقة بالكامل من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى بالتنسيق مع المحافظة وحى المنتزه أول، على أن يتم الانتهاء من عملية التطوير خلال شهر على الأكثر، وفتحها للجمهور بالمجاني.

وخلال تفقد المحافظ لمنطقة شاطئ ميامى، أمر بسرعة الانتهاء من إنشاء ممشى مؤقت، بجانب سور شاطئ ميامى، لتيسير وخدمة حركة الجمهور والمصطفين لحين استكمال الرصيف البحرى للكورنيش من نفق إسكندر إبراهيم، حتى نهاية نفق خالد بن الوليد، وإلغاء موقف السيارات الموجود بالمنطقة، وتجهيز المكان بشكل لائق لخدمة المصطفين فى هذه المنطقة الهامة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول، واللواء أحمد حجازى وكيل وزارة السياحة والمصايف، واللواء عصمت الأشقر مدير مرور الإسكندرية، والدكتور صلاح هريدى أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة، والدكتور هشام سعودى أستاذ التخطيط العمرانى، والعمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

- بالصور.. محافظ الإسكندرية يفتتح 8 ملاعب بنادى سبورتنج بعد تطويرها