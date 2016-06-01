وزيرة التضامن تبحث فرص التعاون مع سفير جنوب السودان لدى القاهرة

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم، انتوني كون سفير جنوب السودان لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له حيث ناقش الجانبان سبل التعاون بين البلدين في المجالات الاجتماعية حيث استعرضت الوزيرة الأنشطة والبرامج المختلفة التي تقدمها الوزارة لخدمة كافة فئات المجتمع ومن ضمنها مشروع الأسر المنتجة الذى يعمل على تحويل الاسر من متلقية للمساعدات الى أسر منتجة .

وعرض سفير جنوب السودان، بحسب بيان صادر عن وزارة التضامن اليوم، رغبة بلاده في تدريب عدد من أبناء الجالية الذين يدرسون في مصر وكذا الحاصلين على اللجوء بهدف إكسابهم المهارات الحرفية مثمنا الخدمات التي تقدمها الوزارة المصرية في هذا الشأن والتي تتمتع بسمعة جيدة ليس محليا فقط وانما على المستوى الافريقي مما دفعه إلى طلب التعاون والمساعدة من أجل تأمين فرص عمل لأبناء الجالية عند عودتهم الى بلادهم.

ومن جهتها، رحبت الوزيرة بالتعاون مع جمهورية جنوب السودان ، مؤكدة على ضرورة البحث عن آليات لتمويل برامج التدريب للجالية الشقيقة وموضحة أنها ستتواصل مع صندوق الشراكة التابع لوزارة الخارجية لهذا الغرض. واقترحت الوزيرة أن يتم تحديد مجالات التدريب ذات الأولوية بالنسبة لجنوب السودان والتي يمكن تقديم المساعدة بشأنها من الوزارة.

وفى نهاية اللقاء قام سفير جنوب السودان والوفد المرافق له بزيارة معرض الأسر المنتجة بالوزارة حيث أشاد بالمعروضات من الإنتاج المصرى من جودة الخامات ودقة وجمال التصميمات وتميزها.

المراسل :عمر جمال