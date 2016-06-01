ضبط هاربين من تنفيذ حكم قضائي بمحطة قطارات الأقصر

تمكن رجال مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر، اليوم الأربعاء، من ضبط مطلوبين لتنفيذ حكم قضائي بالسجن 10 سنوات.

واشتبه رجال المباحث في المدعوين “محمد م. ص” (34 عاما) عامل، و”محمد م. ع” (33 عاما)، حاصل على دبلوم صناعة، للاشتباه بهما، وذلك خلال وجود الأول داخل القطار رقم 187 (أسوان – القاهرة) أثناء وصوله محطة الأقصر، والثاني خلال وجوده على رصيف المحطة.

و تبين أن الأول سبق اتهامه في القضية رقم 4084/2014 جنح مركز شرطة جهينة “سرقة”، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية “مخدرات”، غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات، والثاني مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتين “تعطيل مواصلات” و”إيصال أمانة”، غيابي، بالسجن لمدة 10 سنوات.

تحرر عن ذلك المحضرين رقمي 2/98، 7/101 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر، وأرسلا بالمحكوم عليهما لقسم شرطة الأقصر لقيدهما وعرضهما على النيابة.