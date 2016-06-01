"التعبئة والإحصاء": 6 مليارات جنيه تكلفة العنف ضد المرأة

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، خلا أعمال مؤتمر تكلفة العنف الاقتصادية ضد المرأة، إنه تم إجراء دراسات على 20 ألف أسرة على مستوى الحضر والريف، دون الوصول للمدن الحدودية، وكانت الفئة المستهدفة النساء من عمر 18 سنة الى 68 عاما.

وأضاف أبو بكر: "وتصل التكلفة الإجمالية المباشرة وغير المباشرة للأسرة والحكومة إلى 6 مليارات و15 مليون جنيه سنويا، حيث تتحمل النساء اللائى يعانين من العنف وعائلاتهن تكلفة تقترب من 548 مليون جنيه مصرى سنويا بسبب الوقت الإضافى الذى يترتب على تغيير الطرق التى يسلكنها أو تغيير وسيلة المواصلات التى يستخدمنها".

وأضاف أبو بكر: "استطاع البحث التوصل لنسبة تحدد الحالة الصحية للمرأة، حيث اكتشف الباحثون أن هناك 0.7% من النساء تعانين من إعاقة بسبب العنف الذى تعرضن له، و13.2% من النساء تعانين من أمراض حادة، و0.6% تعانين من مشكلات متعلقة بالخصوبة، و24.1% تعانين من أمراض مزمنة بسبب العنف".

واستكمل أبو بكر أن الأرقام أشارت إلى أنه ما يقرب من خمس النساء فى مصر - أى بنسبة 39% - فى الفئة العمرية من 18 إلى 64 سنة يعانين من مشاكل صحية، كما يعانى ربع عينة البحث من أمراض صحية، 13% من النساء المشاركة فى البحث مشتركات فى التأمين الصحى.

وأضاف أبو بكر: "من بين كل 10 نساء سبق لهن الزواج والحمل مرت 4 نساء أى 38% بحمل واحد على الأقل انتهى بالإجهاض أو بولادة جنين ميت، و86% من النساء السابق لهن الزواج استخدمن وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة فى وقت من الأوقات".

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