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ارتفاع عدد قتلى هجوم لحركة الشباب على فندق بمقديشو لـ 10

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ارتفاع عدد قتلى هجوم لحركة الشباب على فندق بمقديشو لـ 10 ارتفاع عدد قتلى هجوم لحركة الشباب على فندق بمقديشو لـ 10
قالت الشرطة الصومالية إن عدد قتلى هجوم بسيارة ملغومة تبنته حركة الشباب المتشددة على فندق فى العاصمة مقديشو اليوم الأربعاء، ارتفع إلى عشرة وإن من المؤكد أن يرتفع العدد مجددا.

وقال ضابط الشرطة بمقديشو إبراهيم حسن: "حتى الآن نعرف أن عشرة أشخاص قتلوا أكثرهم من المارة والركاب، وأصيب 12 آخرون."

وأضاف :"من المؤكد أن عدد القتلى سيزيد. نشتبه أن المتشددين موجودون داخل الفندق لأننا لا نرى نزلاء يخرجون."
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