أخبار ليبيا.. مقتل 3 من قوات الجيش فى اشتباكات مع تنظيم داعش بسرت

لقى ثلاثة عناصر مصرعهم وأصيب 12 آخرون، من قوات غرفة عمليات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات، اليوم الأربعاء، مع تنظيم "داعش" غرب مدينة سرت.

وأكد مصدر عسكري، اليوم، سيطرة قوات غرفة عملية "البنيان المرصوص"على محطة الخليج البخارية «بالكامل» بالمحور الساحلى غرب مدينة سرت.

وفى السياق ذاته، قال عضو المركز الإعلامى لعملية «البنيان المرصوص» أبوبكر المصراتي، إن «اشتباكات قوية شهدها المحور الساحلى ومحيط محطة الخليج البخارية غرب سرت ضد مقاتلى تنظيم داعش استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة وراجمات الصواريخ بدعم جوى».

وأوضح المصراتى أن قوة تابعة لعملية «البنيان المرصوص» تقدمت على شاطئ البحر شرقا إلى جبهة القبيسبة بعد دحر عناصر التنظيم من مشروع محطة الخليج البخارية، مضيفًا أن المحور الجنوبى شهد تقدم القوات التابعة لعملية «البنيان المرصوص» من طريق النهر، واقتربت من قاعدة القرضابية الجوية وأبوهادى بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلى «داعش» .

وأشار إلى أن «الكتيبة 604 سيطرت بالكامل على وادى جارف والبطومة بعد فرار مقاتلى التنظيم ومقتل عدد منهم خلال الاشتباكات»، لافتًا إلى أن المعارك الآن تدور قرب منطقة القبيبة والظهير.

وتوقع عضو المركز الإعلامى لعملية «البنيان المرصوص» أن تنتقل المعارك إلى داخل مدينة سرت خلال الساعات القادمة، بعد تقدم القوات التابعة للعملية على كافة المحوار.