وزارة الدفاع الجزائرية تعلن قتل 8 مسلحين

قالت الجزائر اليوم الأربعاء، إن قواتها قتلت ثمانية من المتشددين وضبطت أسلحة خلال عملية نفذت على بعد 350 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة.

وأصبحت هجمات المتشددين فى الجزائر نادرة منذ أن خرج هذا البلد من دوامة عنف مع مسلحين، فى التسعينات لكن مجموعات صغيرة من المقاتلين الموالين لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى لا يزالون ينشطون فى مناطق نائية.

وقالت وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية إن ثمانية متشددين قتلوا حين نصبت لهم القوات كمينا فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء قرب بلدة القلتة الزرقاء بولاية سطيف فى شرق البلاد.

وقتل أكثر من 200 ألف شخص فى قتال الجزائر مع المسلحين فى التسعينات. وانتهت تلك الفترة باتفاق عفو مع عدة مجموعات من المقاتلين.

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