الفيديو الأول لظهور أنطونيو بانديراس وستيفن سيجال في "رامز بيلعب بالنار"

نشرت القناة الرسمية لشبكة MBC على موقع YouTube فيديو جديداً للبرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان "رامز بيلعب بالنار"، ظهر فيه كلّ من أنطونيو بانديراس Antonio Banderas وستيفن سيجال Steven Seagal.

واللافت في الفيديو أنّ أنطونيو بانديراس بدا متسامحاً مع رامز جلال، وطلب من الجمهور انتظار عرض حلقته في رمضان، فيما ظهر ستيفن سيجال وهو يحاول ضرب النجم المصري.

يُشار إلى أنّ رامز كان قد نقل إلى إحدى المستشفيات المغربية، إثر تلقّيه عدة ضربات، أفقدته الوعي، من الممثل العالمي ستيفن سيجال، أثناء تصوير حلقة من برنامجه.

يذكر أنّ رامز جلال استضاف العام المنصرم النجمة العالمية باريس هيلتون Paris Hilton في برنامجه "رامز واكل الجو"، إلا أنّ الحلقة شابها الكثير من الشكّ في مدى فبركة الحدث، إذ فضح الموقع الأمريكي الشهير "TMZ" البرنامج، ونشر الأوراق الرسميّة التي سبق لشركة الإنتاج المصريّة المسؤولة الأولى عن هذا المقلب أن حضّرتها.

انطونيو بانديراس آخر ضحايا رامز جلال