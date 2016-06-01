14 مليون مشاهدة لـ "Beauty and the Beast" في أسبوع

تمكّن إعلان فيلم "Beauty and the Beast" من حصد نسبة مشاهدة خيالية على موقع "يوتيوب" الشهير بعد طرحه، في وقت قياسي.

وتخطّت نسبة مشاهدة الفيديو عتبة الـ14 مليون مشاهدة في أسبوع واحد فقط.

ويظهر الفيديو النجمة إيما واتسون Emma Watson، التي غنّت لأول مرة في حياتها في هذا العمل، وهي تدخل إلى القصر الملعون، من دون أن تعلم شيئاً عن لعنة الأمير، الذي تحوّل إلى وحش وفقد شكله البشري على يد ساحرة شريرة، ثمّ كلفته بالمحافظة على وردة حمراء، مؤكّدة له أنّ مفعول اللعنة سينتهي عند سقوط آخر أوراق هذه الوردة.

ايما واتسون تعتزل التمثيل في الـ 2016