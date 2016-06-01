هل تصبح بلقيس زوجة ثانية مثل روبي وشريهان ودنيا بطمة؟

الإشاعات لا زالت متداولة حول عريس بلقيس فتحي المستقبلي، ومن هذه الإشاعات التي ترددت بقوة أنه متزوج من سيدة سعودية وقد أنجب منها طفلين.

فهل تصبح بلقيس هي دنيا بطمة الثانية؟

إذا كان هذا الخبر صحيحاً فسوف تنضم بلقيس لقائمة من الفنانات رضين بأن يكن زوجات على ضرة ومن هؤلاء:

• دنيا بطمة: وهي زوجة أب للطفلة حلا ترك، والتي تتردد دائماً الكثير حول كونها زوجة أب غير طيبة لحلا وتخرج أم حلا وهي الزوجة الأولى لمحمد الترك لتتحدث عن ظلم دنيا بطمة لها ولأطفالها.

• شريهان: أصبحت ضرة لإسعاد يونس حيث تزوجت من الثري الأردني علاء الخواجة؛ ولكن شريهان ظهرت مؤخراً في فيديو ترقص في حفل زفاف ابن إسعاد يونس وذلك لتبدو زوجة أب رائعة وطيبة فهل تكون بلقيس كذلك؟

• روبي: تزوجت من المخرج سامح عبد العزيز سراً، وهي تعلم أنه متزوج من الإعلامية داليا فرج ولديه منها أبناء، ولكن زواجها منه لم يستمر، وانفصلت عنه بعد أن خسر زوجته الأولى وأنجب من روبي ابنتهما " طيبة".

• ياسمين عبد العزيز: وهي الشقية الدلوعة رضيت أن تكون ضرة وأن تكون الزوجة الثانية لرجل الأعمال محمد حلاوة علماً أنه لديه أربعة أبناء من زوجته الأولى.

• هيفاء وهبي: تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وهو متزوج ولديه ولدين ولكنها انفصلت عنه مؤخراً.

• إلهام شاهين: وكانت متزوجة من رجل الأعمال عزت قدورة سراً ثم انفصلت عنه حفاظاً على عائلته.

• نسرين الإمام: كانت متزوجة من المنتج تامر مرسي وهي تعلم أنه متزوج ولديه أبناء ثم انفصلت عنه بعد فترة.

سواء كان الخبر محض إشاعة أو صحيحا فـ "سيدتي نت" تتمنى الحظ الحسن للجميلة بلقيس وأن تكون زوجة أب رائعة في حال أن الأخبار كانت صحيحة فهي ستكون زوجة أب لطفلين من زوجة سابقة لحبيبها سلطان.