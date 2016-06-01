هيا الشعيبي تكشف عن تعرضها لمقلب رامز جلال:ضربته بـ الشبشب

كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن تعرضها لمقلب في برنامج "رامز يلعب بالنار" الذي يقدمه الفنان رامز جلال ومقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

وقالت هيا أثناء لقائها بمايا دياب في برنامج "أسال العرب" إنها تعرضت لمقلب في مدينة كازابلانكا المغربية رافضة الإفصاح عن فكرة البرنامج حتى لا تحترق، موضحة أنها ضربت صاحب المقلب بالشبشب في إشارة إلى الفنان رامز جلال الذي قام بتصوير برنامجه "رامز يلعب بالنار"هناك.

وتدور أحداث البرنامج في إطار استضافة مجموعة من الفنانين، لتكريمهم داخل برج عملاق في المغرب، وأثناء تكريمهم، يحدث انفجار ضخم، وحريق داخل البرج، ثم تتم مساعدة الفنان الضيف والصعود به لأعلى البرج، ليجد طائرة هليوكوبتر في انتظاره بداخلها رامز جلال.